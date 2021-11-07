Штат Огайо, США, , 04:19 — REGNUM Мужчина погиб в результате стрельбы на парковке возле офисного здания в американском штате Огайо. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба местной полиции в Facebook.

Стрельба

Инцидент со стрельбой произошёл в городе Ричмонд-Хайтс в ночь на 6 ноября. Сотрудники полиции города получили информацию о стрельбе на парковке от очевидцев и немедленно прибыли на место происшествия.

К моменту приезда полицейских стрелявший уже скрылся с места ЧП. На парковке сотрудники полиции обнаружили раненого мужчину 23-х лет, он был госпитализирован, но позднее скончался от полученных ран. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств произошедшего. Стрелявший на парковке разыскивается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате стрельбы в штате Калифорния.

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