Москва, , 04:09 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов России начала принудительное взыскивание с компании Telegram штрафов на общую сумму в 5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по решению суда. Об этом говорится электронном банке данных исполнительных производств.

Telegram Saymandigital.com

Решения о взысканиях вынес 422-го Мировой судебный участок Таганского района Москвы, сроки добровольного погашения по ним истекли 24 октября и 7 ноября 2021 года. Мессенджер Telegram был признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Отказ удалить владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации»).

Всего в отношении мессенджера Telegram вынесены постановления о взысканиях на 35 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, c февраля 2021 года административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, отказывающихся удалять противоправный контент, составляет Роскомнадзор.

Ранее российские приставы начали процедуру взыскания трёх штрафов с социальной сети Twitter на общую сумму в 8,9 млн рублей.

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