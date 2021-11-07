Берлин, , 03:49 — REGNUM Общий ущерб от наводнений, произошедших в июле из-за сильных ливней, оценён в рекордные €29,2 млрд. правительством Германии. Об этом 7 ноября сообщила медиагруппа Funke.

Наводнение Aufgang

Властями Германии был подан запрос на получение помощи из Фонда солидарности Евросоюза, в документе была указана сумма €29,2 млрд. Материальный ущерб, нанесённый наводнениями в июле текущего года превысил во много раз ущерб, нанесённый стихией в 2002 и 2013 годах.

Больше других пострадала федеральная земля Рейнланд-Пфальц, особенно районы в долине реки Ар. Чуть меньше пострадали Северный Рейн-Вестфалия и Бавария с Саксонией.

Напомним, наводнения, вызванные сильными ливнями, произошли на западе и юго-западе Германии в середине июля. Из-за дождей произошёл резкий подъём уровня воды в реках Ар и Мозель, а также в небольших реках Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Общее число погибших в результате наводнений составило 180 человек, пострадало 750 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, восстановление после наводнений может занять годы.

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