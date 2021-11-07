Глазго, Великобритания, , 03:16 — REGNUM Сотрудники полиции задержали 21 участника протестного шествия экоактивистов, приуроченного к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящей в Глазго. Об этом 6 ноября сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника полиции города Гэри Ричи.

Первый день участия в работе Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго President.gov.ua

Как пояснил представитель полиции, демонстранты вели себя мирно, но полиции пришлось задержать участников движения Scientist Rebellion («Восстание ученых»), которые перекрыли мост Георга V в центре Глазго, приковав себя к металлическим перилам моста. Полицейские также отделили участников акции, которые готовились использовать пиротехнику.

Отмечается, что позднее все задержанные были отпущены из полицейского участка под залог. Ричи также заявил, что общественные протесты в Глазго превосходили по численности и масштабам все мероприятия, с которыми до этого сталкивались сотрудники полиции. Сами организаторы шествия заявили, что на акцию съехалось около 100 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста, организованной экоактивистами в австралийском Мельбурне.

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