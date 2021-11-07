Нью-Йорк, США, , 02:43 — REGNUM Санкционированные судом обыски провели сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) в штате Нью-Йорк по делу об украденном дневнике дочери президента США Джозефа Байдена Эшли Байден. Об этом 6 ноября сообщает газета The New York Times.

ФБР Lragir.am

Дело расследуется сотрудниками ФБР и федеральной прокуратуры в Манхэттене. Обыски были проведены в Нью-Йорке и округе Уэстчестер в домах, где проживают бывшие и действующие сотрудники группы Project Veritas, которая подозревается в причастности к публикации записей из дневника Эшли Байден на одном из ресурсов правой направленности в октябре 2020 года.

В свою очередь, Project Veritas утверждает, что не публиковала дневник, а он был получен организацией от неназванных информаторов. Лидер организации Джеймс О'Киф подтвердил, что организация обсуждала дневник со своими информаторами. По мнению О'Кифа, организация подвергается преследованию со стороны властей лишь за попытку законно и честно выполнить свою работу.

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