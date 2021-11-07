Дублин, , 02:06 — REGNUM Гражданина Великобритании, предположительно, угрожавшего расправой депутату британского парламента, задержала полиция в Ирландии. Об этом 6 ноября сообщает газета Irish Times.

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По предварительной информации, 41-летний мужчина был задержан в графстве Корк. В операции по задержанию подозреваемого приняли участие 15 полицейских, которые затем сопроводили мужчину в полицейский участок.

Предполагается, что подозреваемый в октябре связался с представительницей лейбористской партии Британии и угрожал ей убийством. Депутат обратилась в полицию, впоследствии британская полиция связалась с коллегами из Ирландии и передала информацию о злоумышленнике. Полиция в Дугласе задержала подозреваемого, провела обыск в его доме и изъяла несколько электронных устройств.

По данным ряда СМИ, угрозы поступили депутату от лейбористской партии спустя несколько дней после громкого убийства британского парламентария Дэвида Эймесса. На Эймесса напал 25-летний мужчина, он был задержан, ему были предъявлены обвинения в нападении на депутата и в подготовке теракта.

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