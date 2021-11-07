Аддис-Абеба, , 01:15 — REGNUM Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед заявил, что сохранение государства потребует жертв от граждан страны. Об этом 6 ноября сообщил сомалийский портал Garove.

Абий Ахмед Office of the Prime Minister — Ethiopia

«Есть жертвы, которые необходимо принести. Однако эти жертвы спасут Эфиопию. Мы переживаем трудное время, которое рождает героев», — сказал Абий Ахмед.

Служба по связям с общественностью правительства Эфиопии также опубликовала сообщение на своей странице в Twitter, в котором содержится призыв к сохранению единства для спасения страны.

«Для нас, эфиопов, умереть за суверенитет, единство и идентичность — большая честь», — говорится в сообщении.

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Призывы правительства распространяются в связи с проведением массовых митингов в Аддис-Абебе, и штатах Оромия и Сомали в поддержку центрального правительства и против действий повстанцев Тыграя, которые ведут наступление на позиции федеральных войск.

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