Луганск, , 00:48 — REGNUM Новый министр обороны Украины Алексей Резников солгал, когда заявил, что Киев не нарушал Минские соглашения, используя боевой дрон в Донбассе. Об этом 6 ноября написал представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Алексей Резников President.gov.ua

Он напомнил, что запрет на «использование любых видов летательных аппаратов» в Донбассе содержится в документе «Меры по усилению режима прекращения огня», который стороны подписали в июле 2020 года, и к разработке которого Резников имел отношение.

«Резников вспомнил документ от 2014 года, а вот от июля 2020-го, к разработке которого сам имел отношение, забыл!» — пояснил Родион Мирошник.

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Напомним, Алексей Резников 4 ноября был назначен министром обороны Украины, ранее он занимал должность министра по вопросам реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины.

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