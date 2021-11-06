Манагуа , 7 ноября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Более 4,5 млн человек примут участие в президентских и парламентских выборах, которые состоятся 7 ноября в Никарагуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

Избирательные участки откроются в 07:00 (16:00 мск), порядок на участках и безопасность участников голосования будут обеспечивать около 15 тыс. военных. Следить за ходом голосования приглашены 200 иностранных наблюдателей. В качестве наблюдателей за выборами будут следить и представители России, а также представители Абхазии, чью независимость Никарагуа признала в 2008 году.

Граждане Никарагуа будут выбирать президента и вице-президента, а также депутатов однопалатной национальной ассамблеи и центральноамериканского парламента. Проголосовать граждане страны смогут до 18:00 (03:00 8 ноября мск). Президент Никарагуа избирается на пятилетний срок, он вступит в должность 10 января 2022 года.

Свою кандидатуру на пост главы государства выставил и действующий президентДаниэль Ортега. Он будет добиваться своего пятого президентского срока и второго вместе со своей женой, вице-президентом Росарио Мурильо, против пяти оппозиционных кандидатов на высший пост в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении избирательной кампании в Никарагуа. Всего в выборах примут участие семь политических партий.