Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2021, 00:12 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону иномарка врезалась в здание многофункционального центра. В результате аварии никто не пострадал, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Pixabay.com ДТП

ДТП случилось на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Газетного. Водитель Skoda допустил столкновение с автомобилем той же марки. От удара одну из иномарок отбросило в сторону здания МФЦ.

Оба автомобиля получили механические повреждения.