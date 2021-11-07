Ростов-на-Дону, , 00:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту пыток в межрегиональной туберкулезной больнице №19. Об этом сообщает Общественная наблюдательная комиссия Ростовской области.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

«Стало известно, что следственный комитет Октябрьского района недавно возбудил ещё одно уголовное дело и активно занимается его расследованием. В данном деле числится более 60 лиц, к которым было применено насилие в МОТБ-19. Такое стало возможно при халатном отношении прошлого руководства ГУФСИН России по Ростовской области. На данный момент руководством ФСИН России по Ростовской области все причастные лица уволены, ведётся следствие», — говорится в сообщении регионального отделения ОНК в Instagram.

В ходе проверок, которые проводили представители комиссии, выяснилось, что к заключённых привязывали к кроватям. Некоторых удерживали в таком положении от трёх до 72 дней.

ИА REGNUM не располагает официальными комментариями ГУФСИН России по Ростовской области и СУ СКР по Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что 5 октября в сети были опубликованы кадры с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины, которые, как утверждает автор записи, имели место в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. Позднее появились новые видеозаписи пыток, унижений и насильственных действий в данной больнице. После обнародования видеозаписей было возбуждено уголовное дело.

После общественного резонанса в Кремле заявили, что публикация видеозаписей пыток в местах лишения свободы стала поводом для достаточно активных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств.