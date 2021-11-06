Рим, , 23:41 — REGNUM В Триесте и Милане на севере Италии произошли столкновения между правоохранителями и манифестантами, которые выступают против так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов). Об этом 6 ноября сообщает телеканал Tgcom24.

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Отмечается, что несколько сотен протестующих попытались прорваться на главную площадь Триеста, куда по решению властей города доступ манифестантам был запрещен. Полицейские применили дубинки и оттеснили нарушителей порядка от площади. В настоящее время столкновения прекратились.

В субботу, 6 ноября, в ходе аналогичной манифестации протеста против green pass в Милане также возникли беспорядки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Италии ждут массовых акций протеста в связи с введением ковид-паспортов для работников. В МВД страны рекомендовали сотрудникам полиции обращать особое внимание на обстановку на предприятиях, в аэропортах и на дорогах.

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