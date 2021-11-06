Калуга, 7 ноября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Израильские фармацевтические производства получили приглашение на работу в Калужской области. Об этом, в частности, шла речь 6 ноября, в Калуге в рамках рабочей встречи губернатора Владислава Шапши с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Российской Федерации Александром Бен Цви, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Губернатор Владислав Шапша и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Российской Федерации Александр Бен Цви.

Особое внимание на встрече было уделено взаимодействию в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Одним из самых значимых проектов в сфере культурного сотрудничества, организованных калужанами совместно с государством Израиль, стало открытие бюста первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина в научно-культурном центре «Планетания» города Нетания (Израиль) 28 марта 2019 года, приуроченное к 85-летию со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина. Проект был инициирован фондом «Диалог культур — единый мир» и этнографическим парком «Этномир» Калужской области.

За период с января по август 2021 года внешнеторговый оборот Калужской области с Израилем достиг 1,3 млн долларов США (по отношению к аналогичному периоду 2020 года увеличился на 18,2%), в том числе экспорт — 0,8 млн долларов США (увеличился в два раза), импорт — 0,5 млн долларов США (уменьшился на 28,6%). Доля Израиля во внешнеторговом обороте региона со всеми странами с января по август 2021 года составила 0,02% и 0,02% — во внешнеторговом обороте со странами дальнего зарубежья.