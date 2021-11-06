Рустави, Грузия, , 23:32 — REGNUM В грузинском городе Рустави во время протестной акции в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили скончался мужчина. Об этом, как передает Грузия Online, заявил 6 ноября директор Центральной больницы Рустави Папуна Бахтадзе журналистам.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, скорая помощь доставила мужчину в больницу уже мертвым. По предварительным данным, участник акции протеста скончался от сердечного приступа.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября в грузинском городе Рустави прошла акция в поддержку арестованного бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

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