Москва, 6 ноября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о диалоге Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, «действительно, состоялся ряд консультаций — и 28 июля, и 30 сентября, речь идёт о межмидовских обменах, делегациях».

«Соответственно, есть большие разногласия, но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп, в рамках которых должен развиваться этот диалог. Поэтому работаем, работа идёт», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и Соединённые Штаты должны продолжать контакты на высшем уровне, необходимость в этом видят обе стороны.

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