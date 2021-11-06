Стамбул, Турция, 6 ноября, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Оспорить результат матча четвёртого тура футбольной Лиги Европы «Галатасарай» (Турция) — «Локомотив» (Москова) хочет стамбульский клуб. Сообщение опубликовано в соцсети Twitter турецкой команды.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщик Локомотива

«Наш клуб («Галатасарай») подал в УЕФА необходимое юридическое заявление о присуждении нам победы из-за ошибки в матче с «Локомотивом» или о переигровке матча, если наш запрос не будет принят», — говорится в сообщении турецкого клуба.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября «Галатасарай» принимал московский «Локомотив» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА. Встреча, прошедшая на стадионе «Тюрк Телеком Арена» в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1.