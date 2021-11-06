Париж, 6 ноября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Во Франции в ряде городов несколько тысяч человек приняли участие в манифестациях в защиту климата, сообщила 6 ноября радиостанция France Bleu.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Франция

Отмечается, что несколько сотен французов участвовали в манифестации в Париже, около тысячи в Ниме, несколько сотен в Ницце и столько же в Мон-де-Марсан и ряде других городов.

Демонстранты потребовали от участников 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго сделать еще больше в защиту климата.

Как передавало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель главы Белого дома по климату Джон Керри заявил, что США в ближайшие месяцы и годы будут предлагать инновации и конкретные шаги в области борьбы с изменением климата.

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