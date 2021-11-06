Вашингтон, 6 ноября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах средства массовой информации установили имя фигуранта дела российского аналитика Игоря Данченко, который предоставлял гражданину РФ ложные сведения для досье о предполагаемых связях экс-президента Дональда Трампа с Россией, сообщает The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Согласно данным газеты, им оказался близкий к Демпартии США специалист по связям с общественностью Чарльз Долан. Он якобы сначала снабжал Данченко сведениями, использованными в досье, но позднее сам же предпринимал усилия, чтобы дискредитировать этот документ.

При этом имя Долана не фигурирует в самом обвинительном заключении, там он упомянут лишь как «специалист по связям с общественностью номер один».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября политик Дональд Трамп в ходе своего выступления на митинге сторонников в штате Джорджия заявил, что согласно результатам расследования спецпрокурора США Джона Дарема, обвинения в адрес экс-президента США в его связях с Россией, с самого начала были ложью.