Москва, 6 ноября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Новым командиром Международной космической станции (МКС) стал космонавт Антон Шкаплеров. Об этом 6 ноября говорится в сообщении Роскосмоса в соцсети Twitter.

Nasa.gov МКС

«На МКС состоялась «пересменка» экипажей, — говорится в сообщении. — Антон Шкаплеров — новый командир МКС».

В госкорпорации отметили, что процесс передачи смены является формальной церемонией подписания документов.

Напомним, астронавт Тома Песке был командиром МКС с 4 октября.