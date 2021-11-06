Тбилиси, , 21:57 — REGNUM Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии опубликовала видео, на котором объявивший голодовку экс-президент страны Михаил Саакашвили принимает пищу. Видео опубликовано на странице службы в Facebook.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что на видео запечатлен Саакашвили, который ест и пьет в разное время суток. На ролике видно, что политик находится в медпункте тюрьмы в окружении врачей.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что бывший президент Грузии, находясь в тюрьме, жалуется на ухудшение своего здоровья.

Читайте также: Сторонники Саакашвили устанавливают палатки у тюрьмы в Рустави