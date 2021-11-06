Москва, , 21:42 — REGNUM Вдова советского космонавта Алексея Леонова Светлана умерла в Москве. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Траур

«В субботу, 6 ноября 2021 года, скончалась Светлана Павловна Леонова — вдова космонавта Алексея Архиповича Леонова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соболезнования родным и близким Светланы Павловны выражают сотрудники ракетно-космической отрасли и госкорпорации Роскосмос.

Напомним, Алексей Леонов известен тем, что в 1965 году вышел в открытый космос впервые в истории человечества.