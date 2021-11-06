Грозный, , 21:34 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал СМИ за то, что они якобы намеренно делали акцент на сообщениях о том, что подозреваемые в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве являются кавказцами. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности. Почему [в связи с преступлениями] не называют уроженцев других регионов?» — написал Кадыров.

По его мнению, «тысячи» происшествий без участия кавказцев якобы замалчивают или не указывают этническую или региональную принадлежность подозреваемых. Из всех преступлений СМИ выбирают именно те, в связи с которыми можно упомянуть уроженцев республик Северного Кавказа, считает глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо мужчин избили отца с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Все четверо уже задержаны. Трое нападавших — граждане России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, но гражданство РФ они получили уже после рождения — все они выходцы одного из Азербайджана. Четвертый нападавший — также выходец из Азербайджана, гражданства РФ у него нет.

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