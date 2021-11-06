Лондон, , 21:30 — REGNUM Более 30 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Британии за последние сутки. Об этом 6 ноября свидетельствуют данные правительства страны.

Коронавирус Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 30 693 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 9 272 066.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 155 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 141 743.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Британии выявили более 34 тыс. носителей коронавируса.