Сочи, Краснодарский край, 6 ноября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Московский ЦСКА на выезде уступил «Сочи» в матче четырнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 6 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 1:4.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Артур Юсупов, Матео Касьерра (дубль) и Игорь Юрганов. У гостея мяч забил Бактиёр Зайнутдинов.

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России «Сочи» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Футболисты ЦСКА, в активе которых 23 балла, находятся на пятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября самарские «Крылья Советов» на своем поле обыграли подмосковные «Химки» в матче четырнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 3:0.