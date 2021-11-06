Ханты-Мансийск, 6 ноября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. В Югре будут работать социальные няни, которые присмотрят за детьми, чьи родители лечатся в больнице от COVID-19. Об этом на оперативном штабе сообщила исполняющая обязанности директора департамента социального развития автономного округа Светлана Круглова.

Цитата из к/ф «Прощай, Кристофер Робин». Реж. Саймон Кёртис. 2017. Великобритания С няней

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«Вопрос жизнеустройства ребёнка будет решаться в течение одного дня. Дети помещаются в медицинскую организацию для диагностики. При положительном тесте на коронавирус ребёнок продолжит лечение, при отрицательном — будет передан на попечение ближайших родственников. В экстренных условиях предоставляется социальная няня для ухода за детьми в домашней обстановке», — пояснила Круглова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре пока наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По данным оперштаба за сутки к 6 ноября выявлен 261 новый случай заражений коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (58 случая). Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 259 случаев.