Тбилиси, , 21:10 — REGNUM Оппозиция в Грузии дала властям страны 24 часа на перевод Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику гражданского сектора. Об этом заявил 6 ноября председатель партии «Единое национальное движение» Ники Мелия на акции протеста у тюрьмы в городе Рустави.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«У Бидзины Иванишвили (основатель правящей партии «Грузинская мачта») есть 24 часа для того, чтобы, если у него осталось хоть крупица здравого смысла, он принял правильное решение и перевел (Саакашвили) туда, где будет обеспечена защита его здоровья и жизни», — цитирует Мелию Грузия Online.

Мелия добавил, что отсчет времени для властей Грузии начинается «с этой минуты».

Как передавало ИА REGNUM, ранее экс-глава Грузии Михаил Саакашвили заявил, что властям страны придётся объявить досрочные выборы в парламент после его освобождения из тюрьмы в Рустави.