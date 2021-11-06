Киев, 6 ноября 2021, 20:52 — REGNUM Фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины настаивает на отстранении от участия в пленарных заседаниях главу президентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, написала в Facebook депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
Она отметила, что во время брифинга в Раде на текущей неделе Арахамия заявил, что «украинское общество не готово воспринять женщину — министра обороны».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что женщина в должности министра обороны Украины не будет воспринята обществом.