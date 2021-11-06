Новосибирск, , 20:49 — REGNUM Масштабные работы развернуты на площадке строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ). Губернатор региона Андрей Травников, сегодня, 6 ноября, провёл выездное совещание, на котором оценил темпы работ и обсудил вопросы обеспечения участка инженерной инфраструктурой.

Губернатор Андрей Травников проконтролировал ход работ на площадке первой очереди строительства кампуса мирового уровня НГУ Правительство Новосибирской области

По официальным данным, за четыре месяца демонтировано общежитие 1965-го года постройки, вывезен бетонный бой, согласована документация по выносу сетей, разложено семь километров кабельных линий канализации. Площадка готовится к основному этапу строительства.

Один из проблемных вопросов — отсутствие ливневой канализации на данном участке. Его решение регион берет на себя, как и создание прочей инженерной инфраструктуры, необходимой для запуска проекта.

«На таком большом проекте — а кампус университета — это один из проектов программы «Академгородок 2.0» — объединены усилия разных исполнителей: университета, частного партнера-благотворителя, федеральных органов власти и, конечно же, города и области. Сфера ответственности регионального правительства и мэрии Новосибирска — это обеспечение инфраструктурой: инженерной, транспортной. Для реализации такого крупного проекта, конечно, потребуются дополнительные мощности и возможности. Дорогостоящие работы по сетям мы включили в так называемое «инфраструктурное меню»: это реструктуризация бюджетных кредитов, те инфраструктурные бюджетные кредиты, которые нам одобрила правительственная комиссия. За счёт этих источников мы будем строить в том числе и ливневку. Сроки сжатые, первые объекты кампуса должны быть сданы в конце 2022 года», — подчеркнул губернатор.

Он также акцентировал внимание на защите, сохранности деревьев, растущих на стройплощадке.

«У жителей Академгородка особо трепетное отношение ко всем зеленым насаждениям — и это правильно, — необходимо применить самые надёжные технологии по сохранности деревьев, вплоть до защиты их стволов специальными кожухами», — сказал Транвиков.

Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников рассмотрели развитие кампуса Новосибирского государственного университета 5 марта. Было принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ.