Новосибирский губернатор проверил стройплощадку кампуса мирового уровня НГУ
Новосибирск, 6 ноября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Масштабные работы развернуты на площадке строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ). Губернатор региона Андрей Травников, сегодня, 6 ноября, провёл выездное совещание, на котором оценил темпы работ и обсудил вопросы обеспечения участка инженерной инфраструктурой.
По официальным данным, за четыре месяца демонтировано общежитие 1965-го года постройки, вывезен бетонный бой, согласована документация по выносу сетей, разложено семь километров кабельных линий канализации. Площадка готовится к основному этапу строительства.
Один из проблемных вопросов — отсутствие ливневой канализации на данном участке. Его решение регион берет на себя, как и создание прочей инженерной инфраструктуры, необходимой для запуска проекта.
«На таком большом проекте — а кампус университета — это один из проектов программы «Академгородок 2.0» — объединены усилия разных исполнителей: университета, частного партнера-благотворителя, федеральных органов власти и, конечно же, города и области. Сфера ответственности регионального правительства и мэрии Новосибирска — это обеспечение инфраструктурой: инженерной, транспортной. Для реализации такого крупного проекта, конечно, потребуются дополнительные мощности и возможности. Дорогостоящие работы по сетям мы включили в так называемое «инфраструктурное меню»: это реструктуризация бюджетных кредитов, те инфраструктурные бюджетные кредиты, которые нам одобрила правительственная комиссия. За счёт этих источников мы будем строить в том числе и ливневку. Сроки сжатые, первые объекты кампуса должны быть сданы в конце 2022 года», — подчеркнул губернатор.
Он также акцентировал внимание на защите, сохранности деревьев, растущих на стройплощадке.
«У жителей Академгородка особо трепетное отношение ко всем зеленым насаждениям — и это правильно, — необходимо применить самые надёжные технологии по сохранности деревьев, вплоть до защиты их стволов специальными кожухами», — сказал Транвиков.
Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников рассмотрели развитие кампуса Новосибирского государственного университета 5 марта. Было принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ.