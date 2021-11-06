Ярославль, 6 ноября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков приостановил работы на строительной площадке на улице Нефтяников, где местные жители протестуют против возведения магазина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети градоначальника.

Скрин из видео Владимира Волкова Стройка на Нефтяников

Как ранее сообщало ИА REGNUM 3 ноября на объекте уже побывали высокопоставленные чиновники во главе с зампредом областного правительства Виктором Неженцем. Тогда представители областных властей говорили, что строительство на данном месте, возле дома №27 на улице Нефтяников, законно.

Спустя 3 дня на ту же стройку приехал мэр Ярославля. Владимир Волков считает, что работы на объекте должны быть приостановлены. Пока на два дня.

«Посетил строительную площадку во дворе дома №27 на улице Нефтяников. Местные жители очень обеспокоены процессом строительства. Дворовая территория вся в грязи, заблокирован въезд во двор, на строительной площадке бардак. На понедельник запланировал встречу с застройщиком, запросил все документы, на основании которых было выдано разрешение на строительство. До выяснения обстоятельств работы приостановлены», — сообщил мэр Ярославля.

Также Владимир Волков отметил, что возобновление строительства «возможно только с согласования местных жителей». При этом у застройщика есть разрешение на строительство, выданное областным департаментом строительства.