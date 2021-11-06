Тюмень, 6 ноября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. В Тюменской области Тобольский городской суд отправил под домашний арест адвоката, жестоко избившего следователя. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Moneyball.info Адвокат

По версии следствия, ночью 5 ноября 43-летний адвокат, находясь в номере гостиницы Тобольска, в ходе конфликта со следователем регионального УМВД России по Тюменской области, несколько раз ударил его по голове. Потерпевший госпитализирован.

Адвокату по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 4 января 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Допрошены свидетели, назначен комплекс экспертиз.