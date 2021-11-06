Новосибирск, 6 ноября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Жители Новосибирской области обнаружили на одном из водоемов одинокого лебедя. Они просят помочь спасти птицу.

Цитата м/ф «Гадкий утенок». реж. Владимир Дегтярев. 1955. СССР Лебедь

«Найден лебедь возле моста, 1-й квартал 24. Может кто подскажет, что делать. В МЧС звонили, сказали, что не помогут. Может есть знающие люди», — говорится в паблике «Новости дня. Каинск. Барабинск» в соцсети «ВКонтакте».

Новосибирский орнитолог Алексей Яновский предположил, что это может быть лебедь-кликун.

«В конце октября и в начале ноября, увы, обычное дело встретить лебедя — подранка. Охотники стреляют по ним, невзирая на запрет. Зачастую издали и по высоко летящим стаям», — прокомментировал он редакции VN.ru.

Он подчеркнул, что пока полынья большая и птицу нужно подкармливать зерном или хлебом. Но с похолоданием следует отловить лебедя, поместить под крышу с соломенной подстилкой, обратиться к ветеринарам, чтобы поставить диагноз и начать лечение. Также, возможно, какой-то зоопарк или кто-то из фермеров приютит птицу до весны.