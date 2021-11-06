Абу-Даби, 6 ноября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Ирана и стала обладателем Межконтинентального кубка.

Kevin Gong Пляжный футбол

Встреча завершилась со счётом 3:2, за Россию хет-трик оформил Борис Никоноров.

Таким образом, сборная России в четвёртый раз стала обладателем Межконтинентального кубка (2011, 2012, 2015 и 2021 годы).

Как сообщало ИА REGNUM, Межконтинентальный кубок проходил в Дубае (ОАЭ) со 2 по 6 ноября.

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