Сборная РФ по пляжному футболу стала победителем Межконтинентального кубка
Абу-Даби, 6 ноября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Ирана и стала обладателем Межконтинентального кубка.
Kevin Gong
Пляжный футбол
Встреча завершилась со счётом 3:2, за Россию хет-трик оформил Борис Никоноров.
Таким образом, сборная России в четвёртый раз стала обладателем Межконтинентального кубка (2011, 2012, 2015 и 2021 годы).
Как сообщало ИА REGNUM, Межконтинентальный кубок проходил в Дубае (ОАЭ) со 2 по 6 ноября.
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