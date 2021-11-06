Ярославль, 6 ноября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В Ярославской области не будут продлять режим нерабочих дней. Об этом в социальных сетях сообщил и.о. председателя правительства региона Максим Авдеев.

Правительство Ярославской области

«Нерабочая неделя в регионе не продлена. Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения продолжают действовать. Режим самоизоляции для невакцинированных и непереболевших граждан 60+ сохраняется до 26 ноября», — написал Максим Авдеев.

Ситуация с коронавирусом в регионе продолжает оставаться сложной. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова назвала Ярославскую область в числе 10 регионов, где ситуация с заболеваемостью ухудшается.