Новосибирск, , 20:00 — REGNUM В Новосибирске на крыше одного из домов на улице Автогенной лопнула труба отопления. Вода затопила квартиры первого подъезда сверху донизу. Об этом в редакцию «Вести Новосибирск» сообщили пострадавшие жильцы.

Отопление

По их словам, 1 и 2 ноября в доме отключали отопление для проведения ремонтных работ, но по его окончании тепло так и не появилось. Выяснилось, что за время отключения вода в системе перемёрзла. Они уверяют, что неоднократно звонили коммунальщикам, но к ним так никто и не приехал. 5 ноября труба на крыше лопнула, и горячая вода затопила сначала чердак, а потом — подъезд и квартиры.

По словам жильцов, из-за сырости находиться в квартирах невозможно, несмотря на то, что отопление вернули после окончания работ по ремонту лопнувшей трубы. Они собираются обращаться к юристам