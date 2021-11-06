Ташкент, 6 ноября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. К 2030 году Узбекистан должен войти в ряд государств с доходами на душу населения выше среднего уровня. Об этом 6 ноября заявил Шавкат Мирзиёев, выступая на церемонии вступления в должность президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Мы поставили перед собой цель и дальше увеличивать валовой внутренний продукт на душу населения, мобилизовав для этого имеющиеся в стране ресурсы и возможности», — сказал Мирзиёев.

По его словам, достичь этой цели планируется прежде всего за счет стимулирования частного сектора и увеличения его доли, а также привлечения прямых иностранных инвестиций.

«К примеру, на основе принципа «от сырья до готовой продукции» мы будем развивать кластерную систему в отраслях-драйверах», — отметил президент.

По его словам, для достижения высоких темпов роста экономики будут приняты первоочередные меры по обеспечению макроэкономической стабильности и снижению уровня инфляции до 5 процентов.

Он также сообщил, что продолжатся начатые реформы по дальнейшей поддержке предпринимательства, уменьшению налогового бремени, созданию равных для всех условий ведения бизнеса и необходимой инфраструктуры. Одной из приоритетных задач реформирования экономики, отметил Мирзиёев, остается ускорение процессов трансформации и приватизации государственных предприятий.

«К 2026 году посредством обеспечения занятости населения, обучения за счет государства молодежи и безработных граждан востребованным профессиям, развития семейного предпринимательства, адресной поддержки социально уязвимых слоев населения намечается сократить бедность в два раза», — сказал президент.