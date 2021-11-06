Севастополь, 6 ноября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Один человек погиб, пять человек получили травмы в результате автоаварии с участием автобуса в Севастополе. На автодороге Андреевка — Солнечное 6 ноября, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

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Как уточняется, в результате столкновения автобуса маршрута №42 и легкового автомобиля погиб водитель автомобиля, ранения получили пять человек, которые находились в автобусе.

Прокуратура начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Прокуратура также взяла на контроль ход процессуальной проверки, которая проводится по данному факту органами внутренних дел.