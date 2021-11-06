Рим, 6 ноября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию, прошедшем в Италии.

Pxhere.com Фигурное катание

Отечественная спортсменка выиграла этап, набрав 236,78 балла — именно такое количество очков ей удалось набрать по итогам короткой и произвольной программы.

Второе место также досталось спортсменке из России — Майа Хромых заработала 226, 35 балла. Третье место в активе фигуристки из Бельгии Луны Хендрикс (219, 05 балла).

Следующий этап Гран-при состоится в Японии, соревнования запланированы с 12 по 14 ноября.