Ташкент, 6 ноября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. В Узбекистане особое внимание будет уделено реализации идеи «Новый Узбекистан — народное и гуманное государство». Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, выступая на торжественной церемонии вступления в должность президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Для этого мы повысим роль и ответственность местных органов управления в решении проблем на местах. В будущем большая часть функций государства будет передана из центра в регионы», — сказал Мирзиёев.

Он сообщил, что в целях взаимоувязки системы махалли (орган самоуправления граждан), являющейся опорным звеном управления обществом и отражающей результаты проводимых реформ, и хокимиятов в каждой махалле будет введена должность помощника хокима (мэра, главы администрации).

«Он будет отвечать за вопросы создания новых рабочих мест и сокращения бедности. В сферу ответственности председателя махалли войдут осуществление духовно-просветительской работы, формирование здоровой атмосферы в семьях и махалле», — указал президент.

Он сообщил, что в махаллях также будут действовать представители Агентства по делам молодежи, которые на постоянной основе займутся вопросами молодежи.

«Наряду с этим в целях расширения финансовых возможностей хокимиятов и махаллей в районный бюджет будут поступать средства из дополнительных источников, будут формироваться отдельные фонды для каждой махалли», — сообщил президент.