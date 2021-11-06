Тюмень, 6 ноября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Под Тюменью в посёлке Московский локализован пожар на площади 200 квадратных метров. Возгорание произошло в хозпостройках, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожар

Сообщение о пожаре на улице Южная, 13 поступило в дежурную часть 18:07 по местному времени (16:07 мск).

На месте пожара работают девять единиц техники и 32 огнеборца. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Ущерб и причина пожара устанавливаются.