Ташкент, 6 ноября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости проведения конституционной реформы в стране. Об этом он сообщил, выступая на торжественной церемонии вступления в должность президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Как показывает мировая практика, во многих государствах в период кардинальных перемен были осуществлены конституционные реформы», — сказал Мирзиёев.

По словам президента, проведение конституционной реформы востребовано самой жизнью и продиктовано логикой наших преобразований.

«Поэтому, еще раз посоветовавшись с сенаторами и депутатами, широкой общественностью, народом, изучив мировой опыт конституционного строительства, мы должны тщательно продумать вопрос о совершенствовании Основного закона, определяющего нынешнее и будущее развитие страны», — подчеркнул Мирзиёев.