Орел, 6 ноября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве 11-летнего ребёнка, совершённом в 2005 году, задержан в Орловской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области Александр Коргин 6 ноября.

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Ребёнок пропал в июле 2005 года, он вышел из дома своей бабушки в с. Казарь Залегощенского района Орловской области, и больше его не видели.

«Проведенными следственными действиями и оперативными мероприятиями его местонахождение не было установлено. Однако, следователи и криминалисты продолжали работу по установлению лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела неоднократно возобновлялось, его результаты заслушивались на совещаниях постоянно действующей межведомственной следственно-оперативной группы по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, совершенных в прошлые годы. Результатом кропотливой и скрупулезной работы следователей и оперативных сотрудников явилось установление подозреваемого в совершении данного преступления, им оказался один из местных жителей, который в настоящее время обвиняется в ряде преступлений в отношении несовершеннолетних», — уточнил представитель СК.

Подозреваемый был задержан при оперативном сопровождении ГУУР МВД России. Он уже дал признательные показания и указал примерное место тела убитого ребёнка. На указанном месте были обнаружены костные останки, а также предметы одежды пропавшего несовершеннолетнего.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, в ближайшее время планируется предъявить обвинение подозреваемому.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Орловской области, расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.