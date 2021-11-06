Ульяновск, 6 ноября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Правительство Ульяновской области приняло решение не продлевать нерабочие дни, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

«Нерабочие дни в Ульяновской области не будут продлены. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 6 ноября», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим принято решение о продление школьных каникул до 14 ноября, а также ввести систему QR-кодов для различных сфер предпринимательской деятельности.