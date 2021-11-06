Ташкент, 6 ноября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Жители Узбекистана выражают поддержку и доверие начатым властями страны реформам и желают быстрее увидеть их практические результаты. Об этом 6 ноября заявил Шавкат Мирзиёев, выступая на торжественной церемонии вступления в должность президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Отныне свою деятельность мы организуем на основе нового принципа: «человек — общество — государство», — сказал Мирзиёев.

По словам президента, определяя приоритетные направления на следующие пять лет, наряду с достигнутыми за прошедший период успехами «мы также должны глубоко и критически проанализировать допущенные ошибки и недостатки».

»Ведь народ, который строит свое будущее собственными руками, своими силами, достигнет поставленных целей только в том случае, если сделает правильные выводы из прошлого», — подчеркнул Мирзиёев.

Президента указал, что ему не нужны фальшивые и высокопарные слова.

«Пустыми и лживыми речами, дутыми цифрами мы будем только обманывать себя. Это будет вредить нашей работе», — подчеркнул он.

Мирзиёев подчеркнул, что «нам нужны идеи и мнения, практические предложения и инициативы, приносящие пользу нашему общему делу, необходимы конкретные результаты».

«Какой-либо другой путь для меня неприемлем», — сказал Мирзиёев.