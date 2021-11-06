Кемерово, 6 ноября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 7 ноября, ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

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«Порывы 15−20 м/с, местами метели, гололедные явления, на дорогах гололедица», — говорится в прогнозе.

При этом уточняется, что температура воздуха ночью составит −6…−11 °C, днём +1…-4 °C.