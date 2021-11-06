Москва, , 19:08 — REGNUM Московское «Динамо» на своем поле обыграло «Краснодар» в матче четырнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 6 ноября на «ВТБ-Арене» в Москве, завершилась со счетом 1:0.

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Героем встречи в составе хозяев поля стал Вячеслав Грулев, который забил единственный мяч на 73-й минуте.

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Футболисты «Краснодара», в активе которых 21 балл, находятся на седьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября самарские «Крылья Советов» на своем поле обыграли подмосковные «Химки» в матче четырнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 3:0.