Новосибирск, 6 ноября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области объявило конкурс на покупку 46 четырехядерных планшетов. Стоимость одного планшета — 51,3 тысячи рублей. Это следует из данных аукциона, опубликованного на сайте госзакупок.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Планшеты

Основание заключения контракта с единственным поставщиком — «осуществление закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи».

Отметим, что общая стоимость оборудования — 2 359 800 рублей. Конкурс на закупку объявлен министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Деньги будут выделены из регионального бюджета.