Аддис-Абеба, 6 ноября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргану опроверг информацию об окружении столицы государства, города Аддис-Абеба, антиправительственными войсками. Об этом сообщает ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

«Аддис-Абеба не находится в окружении каких-либо сил. Это фейковые новости от западных стран», — отметил дипломат в комментарии агентству.

Также посол опроверг информацию о том, что Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) захватил город Шева Робит.

Напомним, ранее, 5 ноября, Agence France-Presse (AFP) опубликовало информацию, что девять крупнейших повстанческих группировок Эфиопии объединились для борьбы с правительством страны.