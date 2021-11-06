Самара, 6 ноября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» на своем поле обыграли подмосковные «Химки» в матче четырнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 6 ноября в Самаре, завершилась со счетом 3:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе победителей голевыми действиями отметились Владислав Сарвели, Иван Сергеев (пенальти) и Роман Ежов.

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России «Крылья Советов» пока занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Футболисты «Химок», в активе которых 12 баллов, находятся на 15-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче четырнадцатого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 0:0.