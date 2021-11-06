Новосибирск, 6 ноября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Новосибирский суд отправил под домашний арест до 3 декабря владельца похоронного дома «Некрополь» и крематория Сергея Я. Как уточнила «Ъ-Сибирь» старший помощник прокурора Центрального района Ксения Цуканова, ведомство поддержало ходатайство следствия об збрании задержанному меры пресечения в виде домашнего ареста.

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Уточняется, что Сергею Я. запрещено покидать квартиру, общаться с фигурантами дела, пользоваться средствами связи, включая интернет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге задержали основателя и владельца новосибирского крематория Сергея Я., который проходит по делу о даче взятки. Он скрывался с августа 2020 года.